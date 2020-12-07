Домашний стиль: беременная невестка Валерии принимала гостей в атласной пижаме

Звезда эстрады Валерия вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, вернулись из Дубая. Там артисты не только хорошо отдохнули, но и плодотворно поработали – выпустили новую песню и сняли клип на нее.

По приезде из Арабских Эмиратов певица поспешила встретиться с сыном и его беременной женой. Совсем скоро пара впервые сделает Валерию бабушкой – они в ожидании доченьки. К такому событию молодые справили новоселье, а также закупились приданным для новорожденной. А накануне принимали в гостях свекров будущей мамы.

Беременная Лиана по такому случаю не стала облачаться в слишком вычурные наряды, а предпочла комфорт – она предстала перед гостями в атласной пижаме. Полосатый хоум-аутфит состоял из рубашки на пуговицах, подчеркнувшей интересное положение девушки, а также свободных брюк.

Напомним, Арсений Шульгин сыграл свадьбу с Лианой Волковой в августе этого года. На торжестве присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

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