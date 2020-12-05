Стильная: Валерия появилась на Мосфильме в свободном пальто Тедди, темно-графитовом шарфе и грубых ботинках

Певица Валерия вернулась из продолжительного отпуска, который провела на берегу Персидского залива в Дубае вместе с мужем Иосифом Пригожиным. Звезда практически не загорела – она бережет свою кожу от фотостарения. По приезде эстрадная дива с головой окунулась в работу – съемки, встречи, выступления, создание нового клипа, снятого в жарких Арабских Эмиратах.

«И все-таки есть в смене сезонов своя прелесть. У природы нет плохой погоды, но не надо забывать утепляться», — заметила звезда.

Звезда отправилась на Мосфильм в однотонном темном аутфите. Валерия облачилась в ультрамодное пальто Тедди, графитового цвета шарф и трендовые грубые ботинки. Стилист Анастасия Пахолкова заметила, что образ звезды не производит мрачного впечатления.

«Ох уж эти милитари-ботинки, что ни образ, так с ними! Вот и Валерия в этой практичной, удобной и далеко не надоевшей обуви. Лук ее состоит из свободного пальто, темно-графитового шарфа и сумки черного цвета. Но, замечу, аутфит вовсе не выглядит мрачным. Данная формула образа очень популярна, каждая вторая, если не первая девушка выглядит именно так. И это вполне объяснимо, ведь такое сочетание является невероятно комфортным как для активной жизни в городе, так и для размеренного темпа», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Смотрите также