Теперь официально: Валерия впервые станет бабушкой

Сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана ждут малыша.

Летом этого года младший сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке Лиане. Спустя буквально месяц пара сыграла свадьбу, на которой повеселился весь российский шоу-бизнес, а первый танец молодожены исполнили под выступление Валерии.

Еще в день свадьбы пользователи Сети заметили округлившийся живот Лианы, но семья артистки все отрицала. Теперь же Арсений сделал официальное заявление и поделился снимками беременной жены.

«Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большууущей любви. Люблю тебя сильно-сильно. Теперь официально принимаем поздравления», — написал Шульгин.

Правда, после публикации снимков с фотосессии, Арсений закрыл свой аккаунт в Instagram. Этими же снимки опубликовала и Лиана на своей странице.

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Напомним, что 21-летний наследник артистки провел шумный банкет на собственные средства. Как заявлял после торжества Иосиф Пригожин, они не вкладывались финансово.