«Процесс начался»: Подольская с детьми показала, как наряжает елочку к Новому году

Новый год, пожалуй, самый любимый семейный праздник не только у простых людей, но и у звезд шоу-бизнеса. С наступлением календарной зимы селебрити уже приступили к оформлению своих гнездышек к главной ночи года. Ольга Бузова, например, уже любуется украшенной елочкой. Квартиру девушка также оформила по-праздничному.

Вслед за Бузовой наряжать елочку стала семья Натальи Подольской и Владимира Преснякова. К процессу привлекли всех, начиная от самого младшего наследника, полуторамесячного Ванечки, который наблюдал за происходящим лежа на диване, заканчивая тещей Преснякова.

«Процесс начался», — сообщила Подольская в Instagram.

Певица сняла на видео, как преображается елочка с каждым украшением. В какой-то момент старший сынок пригласил ее на танец, и мама решила научить его вальсировать. Но что-то пошло не так, и хореография пятилетнему Артемию показалась сложной.

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