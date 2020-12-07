«Ты болтаешься как сосиска!»: Подольская станцевала с сыном вальс

38-летняя певица Наталья Подольская – дважды мама. Звезда подарила мужу, 52-летнему Владимиру Преснякову сыновей Артемия и Ивана. Старшему уже исполнилось 5 лет, а крохе всего-навсего полтора месяца. Сейчас семья готовится ко встрече Нового года, и накануне Подольская решила нарядить елочку.
К приятным хлопотам певица подключила всю семью, включая малыша Ваню, который лежал рядышком и наблюдал процесс, а также питомца Басю. Старший сынок Артемий решил пригласить маму на танец, и звезда с подозрением приняла предложение. И с оговоркой, что научит его, как правильно.
«Ты мне на талию, а я тебе на плечо», — объясняет мама.
Сама Подольская положила руку сынишке на плечо и закружила в вальсе. Мальчик не успел за ритмом и начал сбиваться. Мама рассмеялась:
«Тем, ты болтаешься как сосиска! Все с тобой понятно», — заключила звездная мама.
В этот момент «попросил» внимания малыш Ванечка, и мама поспешила его успокоить.