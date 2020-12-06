«Я не прозябаю, а живу»: Май Абрикосов ответил Рустаму Солнцеву

Несколько лет назад Рустам Солнцев и Май Абрикосов были не только участники самой популярной телестройки страны, но и товарищами. Теперь же Рустам – завсегдатай различных ток-шоу, а Май уединился в деревне, где благоустраивает дом, доставшийся в наследство, и делает разоблачительные публикации.

Накануне Солнцев в интервью Teleprogramma.pro нелестно отозвался об Абрикосове. Май прочитал его слова и высказал свою точку зрения в Instagram.

«А дом свой я получил в наследство от отца, за которым ухаживал до самой его смерти. Отказался от нескольких проектов ради этого дела, в том числе и от «ДОМа-2». Между прочим, своим родовым гнездом я горжусь, стараюсь здесь все перестраивать, так сказать обновлять. Я не прозябаю, а живу и работаю. Зато, у меня есть своя недвижимость, ведь, некоторым, приходится всю жизнь на съемных перебиваться», — написал Абрикосов.

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Напомним, ранее Май выразил готовность стать соведущим Андрея Малахова.

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