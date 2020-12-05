«Он нищенствует в бабкином доме»: Рустам Солнцев рассказал об образе жизни Мая Абрикосова

Как отметил бывший участник «Дома-2», этого человека ему даже обсуждать не хочется.

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с порталом Teleprogramma.pro нелестно отозвался о бывшем участнике скандальной телестройки «Дом-2» Мае Абрикосове, который, живя в деревне, периодически напоминает о себе и пишет разоблачительные посты о звездах шоу-бизнеса.

«Он не фигура, которую следовало бы обсуждать Мне даже сказать нечего о нем. Он нищенствует в бабкином доме. Пытался наезжать на меня, и Степку Меньщикова. На людей, которые не вылезают со съемок даже в тяжелые времена. Пусть место свое помнит, красавчик. А место у него очень непритязательное. У него место стыдное. Сидеть в бабкином доме в деревне и разводить вонь». Рустам Солнцев

Как отметил Рустам Солнцев, бывшие друзья Абрикосову ничего плохого не сделали, а он на них без всякого повода наезжает. «Почему он пишет? Это чистой воды фриковство», — заметил Солнцев.

Ранее Май Абрикосов заявил, что готов составить пару на телевидении Андрея Малахову. Также он напомнил общественности, что телеведущий живет в шикарных апартаментах с видом на Храм Христа Спасителя.

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