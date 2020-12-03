Чарующий дымчатый: Бузова предстала на съемках в костюме цвета маренго с брюками-чиносами

Отечественные звезды оценили в этом сезоне неяркий, но изысканный оттенок серого — маренго. Ранее образ в дымчатых тонах составила на отдыхе у Черного моря Лиза Арзамасова, очаровав им профессионального стилиста.

Затем в шубе в разбеленном варианте маренго предстала на прогулке в Москве Любовь Толкалина. Актриса запечатлелась на Патриарших прудах, заметив, что очень любит здесь отдыхать от работы из-за большого количества кафе и ресторанов.

Не смогла остаться в стороне и Ольга Бузова, которая выбрала брючный костюм в популярном оттенке с жакетом по фигуре и брюками-чиносами. В дополнение к комплекту она подобрала белые туфли-лодочки на шпильке и топ. В этом образе ведущая предстала на шоу «Бородина против Бузовой.

«Восхитительная!», «Очень идет этот строгий стиль», «Оленька, так хорошо вам в этом костюме», «Звезда, очаровательная и очень хорошенькая», — прокомментировали лук артистки ее почитатели в Сети.

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