Толкалина в шубе цвета маренго и с сумкой под шахматную доску отметилась на Патриарших

Любовь Толкалина предстала на Патриарших прудах в шубе цвета разбеленного маренго, накинув ее поверх черной водолазки. Джинсы из классического денима завершили образ. Не забыла звезда и про стильный аксессуар, выбрав объемную сумку с принтом, имитирующим шахматную доску.

«Я очень люблю район Патриарших прудов. Часто приезжаю прогуляться по этому уютному московскому уголку, где до сих пор осязаемо незримое присутствие Михаила Булгакова. Здесь много кафешек и ресторанчиков, магазинчиков с удивительно красивыми вещами, восхитительных домиков, в которых живут мои друзья!» — рассказала в личном блоге актриса.

Отметим, что на стайле в дымчатых тонах также остановила свой выбор и артистка Елизавета Арзамасова. Она примерила ботинки-носки и актуальную куртку-рубаху, на которую рекомендовала обратить внимание Эвелина Хромченко. Сегодня эти модели на пике популярности.

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