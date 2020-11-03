В дымчатых оттенках: Арзамасова позировала в модном луке на берегу моря

Лиза Арзамасова запечатлелась на берегу моря в брючном комплекте в серых оттенках. Актриса примерила джинсы, закатав их внизу, ботинки-носки и куртку-рубашку, которую Эвелина Хромченко в одном из выпусков «Модного приговора» уже называла «вирусной». Настолько она оказалась популярной.
Дизайнер одежды Сергей Никулин в разговоре с журналистом сайта Teleprogramma.pro тоже обратил внимание на этот фасон и в целом высоко оценил умение Лизы одеваться.
View this post on Instagram
Абсолютная нирвана конца октября Краснодарского края. Никогда бы не подумала, что может быть такой уют и такая гармония в пасмурную погоду у моря! Полный восторг! Пустынный пляж, плюс 18, шум волны, ветер ласковый и тёплый, термос с горячим «узваром». Прямо на этой тёплой гальке хотелось уснуть... И тонность такая красок на берегу, а передо мной красивая яркая осень, буйство листвы - от сочного зелёного, до солнечно жёлтого и малиновых листьев персиковых садов! И розы, которые местами ещё не отцвели. И море всех оттенков - спокойных под хмурящимся небом. Впервые в это время года насладилась несолнечной погодой! #🍁#🌊
«По цветовой гамме очень красивая подборка, очень красиво и лаконично. Такая куртка-рубашка или куртка-сорочка — это мегатенденция. Она, как в кэжуал, так и в высокой моде во всех коллекциях и у всех дизайнеров присутствует. Вещь очень актуальная. Образ получился уютным и бархатным за счет очень теплых дымчатых оттенков и приятных мягких тканей. Стильно и классно, я бы поставил Лизе пять баллов из пяти», — прокомментировал Сергей.
Справка Teleprogramma.pro
Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».