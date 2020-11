В дымчатых оттенках: Арзамасова позировала в модном луке на берегу моря

View this post on Instagram

Абсолютная нирвана конца октября Краснодарского края. Никогда бы не подумала, что может быть такой уют и такая гармония в пасмурную погоду у моря! Полный восторг! Пустынный пляж, плюс 18, шум волны, ветер ласковый и тёплый, термос с горячим «узваром». Прямо на этой тёплой гальке хотелось уснуть... И тонность такая красок на берегу, а передо мной красивая яркая осень, буйство листвы - от сочного зелёного, до солнечно жёлтого и малиновых листьев персиковых садов! И розы, которые местами ещё не отцвели. И море всех оттенков - спокойных под хмурящимся небом. Впервые в это время года насладилась несолнечной погодой! #🍁#🌊