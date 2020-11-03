В дымчатых оттенках: Арзамасова позировала в модном луке на берегу моря

Лиза Арзамасова запечатлелась на берегу моря в брючном комплекте в серых оттенках. Актриса примерила джинсы, закатав их внизу, ботинки-носки и куртку-рубашку, которую Эвелина Хромченко в одном из выпусков «Модного приговора» уже называла «вирусной». Настолько она оказалась популярной.

Дизайнер одежды Сергей Никулин в разговоре с журналистом сайта Teleprogramma.pro тоже обратил внимание на этот фасон и в целом высоко оценил умение Лизы одеваться.

«По цветовой гамме очень красивая подборка, очень красиво и лаконично. Такая куртка-рубашка или куртка-сорочка — это мегатенденция. Она, как в кэжуал, так и в высокой моде во всех коллекциях и у всех дизайнеров присутствует. Вещь очень актуальная. Образ получился уютным и бархатным за счет очень теплых дымчатых оттенков и приятных мягких тканей. Стильно и классно, я бы поставил Лизе пять баллов из пяти», — прокомментировал Сергей.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».