В стиле минимализм: Ани Лорак в песочном пальто-халате позировала в машине

Певица Ани Лорак в свои 42 года выглядит невероятно молодо и эффектно. Красавица обладает стройной фигурой, которую подчеркивает модными и трендовыми нарядами. В ее гардеробе очень много изделий из актуальной экокожи. А вот остромодных шубок Тедди у певицы поклонники не наблюдают. Очевидно, они не пришлись по вкусу эстрадной диве.
Вместо них Лорак с удовольствием выгуливает пуховики и пальто. Как на этот раз: певица позировала в машине в песочном пальто-халате оверсайз. Пояс на талии подчеркнул хрупкость фигуры красавицы и сделал аутфит звезды более собранным.
Дополнили образ ботильоны на платформе и широком каблуке и темные очки.
Кстати, пальто любит и телеведущая Ксения Бородина. Накануне девушка выгуляла серый наряд с джинсами, который высоко оценила фэшн-эксперт Анастасия Пахолкова. Сама телеведущая, к слову, признавалась, что не любит зимнюю одежду: чувствует себя в ней как в сотне одежек.