Ани Лорак в широких джинсах с лампасами и косухе запечатлелась с собакой

Ани Лорак уже почти два года является свободной девушкой. Певица развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу на фоне слухов о его многочисленных изменах. Уже спустя полгода, девушка стала строить отношения с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, но в последнее время их почти не видят вместе. Летом артистка отдыхала с дочкой Софией в Греции. Также компанию ей составлял друг семьи Филипп Киркоров.

Теперь Лорак вновь ездит на звукозаписывающую студию и посещает светские рауты. 42-летняя певица регулярно хвастается новыми нарядами. Этой осенью она продемонстрировала и клетчатую куртку в дуэте с панамой, а также глянцевый плащ. На очередной прогулке украинская исполнительница предстала в монохромном луке в стиле total black. Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) надела косуху и широкие черные джинсы с лампасами. Наряд дополнили кроссовки, панамка и сумка-шоппер из кожи.

Примечательно, что артистка позировала не одна, а с большой собакой породы веймаранер. К слову, недавно пес такой породы появился у Григория Лепса.

«Самый верный и добрый друг понимает тебя без слов», — написала звезда.

Поклонники восхитились луком поп-дивы, а также заподозрили, что Лорак гостила у Григория Лепса. «Как же я с вами согласна, Каролина. Такие вы классные, хорошенькие», «Вы такая красавица», «Это пес Лепса?!», «Какая красивый песик», «Вы очень добрая», «Кажется Каролина гостит у Лепса», «Какой прекрасный у вас друг», «Немецкий дог, красавец», — прокомментировали пост подписчики.