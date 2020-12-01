«Дерзко, стильно, в меру расслаблено»: Бородина предстала в пальто оверсайз и трендовых джинсах с разрезами

Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что простой на первый взгляд аутфит теледивы при пристальном рассмотрении оказывается ультрамодным.

Ксения Бородина недавно призналась, что не любит зимой утепляться в сто одежек. Ее угнетает быть «капустой». Поэтому телеведущая не спешит менять гардероб на зимний и предпочитает облегченные варианты аутфитов.

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Вот и накануне девушка выгуляла осеннее пальто цвета меланж и джинсы. Предпочла Ксения обойтись не только без шарфа, но и отказалась от головного убора.

Мы попросили стилиста Анастасию Пахолкову прокомментировать модный выбор Ксении Бородиной. И эксперт заметила, глядя на образ телеведущей, что быть стильным равно быть в гармонии с собой.

«На Ксении пальто формата оверсайз, трендовые джинсы с разрезами внизу и ботинки на грубой подошве. Все составляющие отлично гармонируют между собой, а настроение — под стать словам под фото — дерзко, стильно, в меру расслаблено. Простой в исполнении аутфит, выглядящий весьма непросто за счет ультрамодных включений. Заменив эту модель джинсов на mom fit, получится среднестатистический образ, до боли приевшийся, но в той же степени удобный», — заключила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

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