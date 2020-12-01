Участница «Дома-2» отправила снимки ню для кастинга, а их перехватили мошенники

Теперь преступники требуют с девушки 25 тысяч рублей, иначе обещают растиражировать пикантные кадры в Интернете.

Участница популярного проекта «Дома-2» Ксения Волкова, вслед за Тарзаном, стала жертвой мошенников. Совсем недавно преступники требовали два миллиона с мужа Наташи Королевой за его горячие фото. Теперь вот и Волкова должна заплатить вымогателям. Правда, сумму, которую требуют преступники, скромнее — 25 тысяч рублей.

В случае с Сергеем Глушко, расчет мошенников был прост — никакого видео не существовало. А вот в случае с участницей «Дома-2», все серьезнее. Кадры, где Ксения Волкова позирует обнаженной, действительно имеются.

Девушка сама сняла себя на видео и отправила преступникам. Она была уверена, что участвует в кастинге для съемок клипа.

По условиям претендентка должна предоставить откровенные кадры, именно это и сделала 26-летняя фитнес-блогер.

Она отправила материалы в Telegram, будучи уверенной, что скоро получит роль. В ответ пришло сообщение, которое перепугало знаменитость — оказалось, вся история с кастингом была выдумана и теперь у Ксении проблемы.

Девушка отправилась в полицию и написала заявление, но стражи порядка не смогли вычислить вымогателей и отказали в возбуждении уголовного дела.

Как сообщает 5-tv.ru, прокуратура обжаловала данное решение и теперь полицейские снова будут искать обидчиков девушки. А вот шантажисток Тарзана нашли довольно быстро и даже арестовали.

Чтобы поддержать знаменитого мужа, Наташа Королева даже сменила имидж и стала как две капли воды похожа на Тарзана, пишет сайт Актуальные новости.