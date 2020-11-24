Два миллиона за репутацию: Тарзан заявил, что у него вымогают деньги за «порочные» сведения

Нынешняя осень для Сергея Глушко, наиболее известного как Тарзан, ознаменовалась чередой скандалов. Сначала мужа Наташи Королевой уличили в измене жене, позже объявилась любовница звезды, которая в студии различных ток-шоу рассказывала о длительной связи с артистом. Но Королева нашла в себе силы простить мужа, и вроде бы у них все наладилось.

Но стало известно, что Сергея Глушко шантажируют интимными видео, вымогая у него два миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Агентство городских новостей» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Муж Королевой обратился в полицию с заявлением о том, что с середины октября неизвестные в переписке по мессенджеру требуют деньги за нераспространение сведений, которые могут опорочить его и нанести вред репутации. Полиция начала проверку по данному факту.

В Сети предполагают, что речь, вероятно, идет о личных фото и видео. Кстати, еще не забыта история с попавшим в Интернет горячим видео Артема Дзюбы. Футболист позже рассказал, что этими кадрами его шантажировали, требуя денег.

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