Получили свое: шантажистов Тарзана задержали

Сергей Глушко вновь попал в неприятную ситуацию. Недавно стало известно, что его шантажируют. Некие люди требовали с танцора два миллиона рублей за компромат. Муж Наташи Королевой обратился в полицию, после чего шантажисты были задержаны. Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

Сотрудники правоохранительных органов провели операцию в одном из столичных ресторанов. За деньгами туда пришла 49-летняя Антонина, у которой якобы и был компромат на Глушко. Выяснилось, что она не работает и не имеет прописки в Москве. После этого была задержана ее 21-летняя подельница. Обе приехали в столицу из Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Напомним, что недавно Сергей Глушко попал в другой скандал. Выяснилось, что у мужа Королевой был роман с начинающей актрисой, которая, к слову, тоже родом из Краснодарского края.

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