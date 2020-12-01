Стиль снегурочки: Бузова вслед за Пугачевой приобрела к холодам белоснежную шапку-ушанку

Ведущая «Дома-2» также не забыла про рукавицы в пару с пушистой окантовкой.

Российские звезды активно утепляются с приходом холодов. Многие из них могут не думать о практичности и приобретают меховые изделия из белоснежного меха. Так, в светлой лисьей шубе до самого пола предстала на публике Вера Брежнева. Кроме того, на белой норковой шубке и пушистой шапке-ушанке остановила свой выбор Алла Пугачева.

больше по теме Алла Пугачева утеплилась к зиме белой шубкой из норки и пушистой ушанкой Певица не отказывается от натурального меха.

Не смогла избежать соблазна и примерить образ в духе снегурочки и Ольга Бузова, которая пополнила свой гардероб головным убором очень похожим на тот, что купила себе ранее Примадонна. Кроме того, в комплект к нему ведущая «Дома-2» приобрела серебристые рукавицы с мерцающим эффектом и меховой окантовкой.

«Красивая шапочка и вы», «Словно сказочная героиня», «Вау, какое фото классное», «Хорошенькая Оля», «Ну какая же ты милая в этой шапочке!», «Ведь лапа! Просто зайка!» — прокомментировали обнародованный снимок в Сети фолловеры певицы.

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