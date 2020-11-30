Брежнева в белой лисьей шубе в пол устроила дефиле в холле роскошного отеля

Вера Брежнева уже год имеет статус бизнес-вумен, певица в 2019-м запустила линейку декоративной косметики и с успехом продает ее. В первый день рождения бренда артистка собрала друзей и гостей в Radisson Hotels.

В организации праздника звезда лично приняла участие, развешивая воздушные шары в виде надписи: «Вера».

А когда праздник закончился, взяла эти надувные буквы и красиво дефилируя по холлу роскошного отеля отправилась домой. На певице при этом была надета шикарная лисья шуба в пол белого цвета.

«Вера нужна всем», — кокетливо сказала звезда, повторяя слоган собственной марки.

Напомним, 38-летняя певица была солисткой «ВИА Гры» всего 4 года, но именно это время называют золотым веком коллектива. В 2007 году она объявила о начале сольной карьеры. Замуж за продюсера группы Константина Меладзе она вышла в октябре 2015-го, тайно от публики. На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья.

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