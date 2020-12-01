Алла Пугачева утеплилась к зиме белой шубкой из норки и пушистой ушанкой

Певица не отказывается от натурального меха.

В России сложно зимой без натурального меха. Кроме того, в отличие от Европы, где сильное движение защитников животных, у нас это еще и символ респектабельной жизни. Поэтому многие женщины мечтают о натуральных шубках.

Не чужда эта привязанность и отечественным звездам. Недавно в свете появилась Вера Брежнева в роскошной белой шубе из лисы в пол. В ней артистка представала на презентации собственного косметического бренда.

Белому меху отдала предпочтение и Алла Пугачева, которая примерила шубу из норки и пушистую шапку-ушанку.

«Красавица!!! Обожаю!!!», «Алла ты прекрасна, белая и пушистая», «Любимая Аллочка, снегурка!», «Как зимняя фея», «Очень идет этот пушистый образ, весьма мило!» — прокомментировали обнародованный в Сети кадр фолловеры.

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