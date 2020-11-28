Редкий выход в свет: Навка в белоснежном пуховике оверсайз появилась на ГУМ-катке с Песковым

На Красной площади состоялось открытие катка. Фигуристка представила отрывок из своего шоу «Руслан и Людмила». Поддержать ее пришел муж.

Татьяна Навка не скрывает, что в этом году скучала по своим ледовым шоу. Каждый год спортсменка старается радовать зрителей красочными представлениями на льду. Она ставила постановку «Аленький Цветочек» и «Руслан и Людмила». В некоторых их них участвует ее шестилетняя дочка Надежда.

В этом году из-за пандемии коронавируса летом фигуристка не гастролировала со своим шоу. Едва не отменились и постановки, запланированные на зиму, но Навка готова собирать 25% зрителе в зале, чтобы ледовые постановки продолжали радовать публику.

А 28 ноября в Москве состоялось открытие одного из главных катков страны на Красной площади. Зрителям показали отрывок из представления Навки «Руслан и Людмила». Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко исполнили главные роли.

Также участвовал в постановке Алексей Ягудин. Фигуристка сначала наблюдала за репетицией. Навка предстала в белых брюках и алой спортивной толстовке. Также Татьяна надела молочный пуховик оверсайз и шапку с варежками.

Поддержал спортсменку ее муж Дмитрий Песков. Они запечатлелись вместе с Ягудиным и его женой Татьяной Тотьмяниной.

«Мы начали! Юбилейное открытие ГУМ-катка», — похвасталась фигуристка.

На льду буквально ожили герои знаменитой сказки. Пришли насладиться красочным выступлением фигуристов дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла Виктория. Не пропустила важное событие и Алина Загитова, которая исполняет роль феи в одном из шоу.

Публика оказалась в восторге от увиденного. Многие в этом году успели соскучиться по представлениям. Спортсмены танцевали на льду при температуре всего +2 градуса.

Смотрите также: