Акцент на ноги: Алина Загитова в ультрамариновом платье с пышными рукавами вышла на лед

Алина Загитова выросла на глазах миллионов поклонников. Девушка несколько лет назад получила олимпийскую золотую медаль. Тогда никто не ожидал, что хрупкая девушка сможет покорить судей и обойти всех соперников. Однако в этом году после ряда падений она решила временно не участвовать в соревнованиях. Зато 18-летняя спортсменка теперь ведет шоу «Ледниковый период». В паре с Алеем Ягудиным она объявляет номера и берет интервью у участников проекта.

Каждый раз Загитова появляется на публике в ярких и женственных образах. Она стала совершеннолетней, поэтому позволяет себе и глубокое декольте и мини. Девушка уже представала в черном платье с фатиновой юбкой, в наряде розового цвета, расшитым бисером. А вот на съемках девятого выпуска шоу Алина появилась в приталенном платье-бюстье с пышными рукавами ультрамаринового цвета. Ожерелье и ободок украсили ее лаконичный образ.

С каждым разом спортсменка чувствует себя более уверенно в новой роли. Очередной наряд Загитовой понравился многим ее фанатам. Она получила десятки комплиментов от зрителей.

«Красота невозможная! Как тебе синий идет и этот образ в целом», «Я уже не знаю, как выразить, какая ты, Алина, красавица! Просто невероятная!», «Какой шикарный образ», «Хороша! Очень хороша! Такой яркий синий тебе очень идет», «Вы превращаетесь в шикарную девушку», «Просто объясните, как можно быть такой красивой», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что проект покинул Влад Топадов. Главным лидером шоу остается Ольга Кузьмина, но уже не отстают от нее Регина Тодоренко и Вячеслав Чуперченко. А среди номинантов на выбывание во второй раз оказалась Ольга Бузова.

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