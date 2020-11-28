«Характер»: Навка показала, как дочка в леопардовой юбке сделала вертикальный шпагат на льду

Фигуристка поделилась кадрами с тренировки наследницы. Она призналась, что столько не проводила времени на льду в шесть лет.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой в танцах на льду. В 45 лет она может похвастаться не только безупречной фигурой, но и моложавым видом.

Карьеру в большом спорте девушка давно завершила, но радует публику красочными ледовыми шоу. В прошлом году она приобщила к проекту и свою младшую дочку Надежду. Малышка занимается фигурным катанием и уже побеждала в соревнованиях.

В этом году из-за пандемии коронавируса Навке пришлось отменить ряд представлений. Она была расстроена, когда запретили новогодние гуляния и ограничили заполняемость залов зрителями в театрах и других местах, где проходят представления, до 25%. Однако на днях фигуристка объявила, что готова порадовать публику, хоть в зале будет и мало людей. Она начала готовиться к представлениям с дочкой.

Накануне Татьяна опубликовала кадры с тренировки. Она запечатлела шестилетнюю наследницу на льду. Надежда была облачена в леопардовую мини-юбку из шифона и джемпер со стразами. Она закинула ногу за голову, похваставшись вертикальным шпагатом. «Улыбайся», — скомандовала ей мама. Девочка сразу заулыбалась.

«А вы так можете?! Утром?! В субботу?! Наши детки из могут! Характер и стремление к большему они или есть, или есть отговорки. Просто и легко — это только в сказочных рассказах, вымышленных историях или просто там, где не договаривают. Самое главное, чтобы была цель и желание, остальное найдется по пути! Поэтому все наши детки тренируются каждый день по 2 ледовых тренировки, а иногда и по 3, чего я, признаюсь честно, не делала в свои 6 лет. И утро субботы тому не исключение!» — написала звезда.

Поклонники уверены, что дочка спортсменки тоже станет чемпионкой. Многие в очередной раз убедились, что девочка растет копией мамы. «Доченька умничка ваша, талант», «Умница, будущая чемпионка, вся в красотку маму», «Какая умничка!!! Вся в талантливую маму», «Надюшенька умница — красавица и трудяжечка, как мама Таня», «Да, что это за девочка такая», «От апельсинки не рождаются мандаринки, больших успехов», — прокомментировали пост подписчики.

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