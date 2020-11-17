Ученики на стиле: Лиза Галкина в белоснежных ботинках и блузке из шифона позировала с братом после школы

Дети Примадонны не пропускают занятий и каждый раз облачаются в стильные наряды, когда отправляются в школу. Поклонники отметили, что звездные дети одеваются по моде.

Лиза Галкина и Гарри Галкин в сентябре отметили семилетие. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с малых лет учились дома с личными преподавателями, но теперь отправились в первый класс. Утро в замке, где живет звездная семья, теперь начинается очень рано, так как малыши завтракают, а потом отправляются в престижную школу на машине. При этом наследники пары одеваются каждый раз по погоде, и выглядят с иголочки.

Недавно Галкин запечатлел, как двойняшки в черных пальто и с тяжелыми портфелями едва стоят перед тем, как идти на уроки. А теперь в Москве похолодало и уже успел выпасть первый снег, поэтому малыши утеплились. Теперь они ходят в пуховиках. При этом Лиза выбрала розовый стеганый пуховик, а ее брат — черный с серебристой вставкой.

А 17 ноября муж Пугачевой запечатлел, как вся семья любуется новым стеклянным полом. Вставка со стеклом появилась на втором этаже возле окна, где теперь можно наблюдать за теми, кто пришел в замок. Малыши только пришли с уроков, поэтому были элегантно одеты. Гарри расхаживал в серых брюках и белой выглаженной рубашке, а его сестра предстала в черных зауженных брюках, блузке из белого шифона и трендовых ботинках на массивной подошве цвета молока. Она лежала на пуфике и наблюдала за братом.

Поклонники восхитились стильными учениками. При этом многие отметили, что двойняшки сильно повзрослели. «Симпатюлички, такие классные, повзрослели очень», «Солнышки! Повзрослели! Серьезные такие!», «У вас, уважаемые родители-детки гениальные», «Как они выглядят, загляденье», «Чудесные ученики», «Прям примерные первоклашки», «Даже не успели переодеться после уроков и уже с родителями», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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