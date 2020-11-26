Эмма Малинина в косухе и трикотажном костюме выгуляла бледно-желтую it-bag от Bottega Veneta

Сумочка Pouch стала настоящим бестселлером этого года и есть у каждой уважающей себя модницы.

56-летняя жена Александра Малинина Эмма является одной из самых стильных женщин шоу-бизнеса. Возлюбленная музыканта обладает безупречным чувством стиля и вкусом, который привила своим детям, близнецам Устинье и Фролу.

Лишний раз Эмма это доказала, выйдя на прогулку в трендовом трикотажном костюме, состоящем из худи и джоггеров, поверх которого накинула косуху. В руках модницы красовалась it-bag от Bottega Veneta — одна из самых желанных сумок нынешнего года.

Модель сумочки Pouch в этом сезоне побила все рекорды по популярности. Ее приобрели многие знаменитости, как отечественные, так и зарубежные. У Эммы Малининой модель большого размера представлена в бледно-желтом цвете.

Рядом с красавицей женой позирует Александр Малинин. Они вышли на прогулку у озера и запечатлелись на память, яркие и счастливые.

Кстати, недавно их близнецы отметили 20-летний юбилей. Фрол обнародовал свою возлюбленную, которая является балериной.

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