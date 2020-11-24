Младший сын Александра Малинина закрутил роман с 19-летней танцовщицей

Младший сын музыканта Александра Малинина Фрол, которому на днях исполнилось 20 лет, в Instagram представил свою девушку. Он поделился снимком, на котором обнимается и целуется с симпатичной барышней. «Люблю тебя», — кратко подписал он красивую фотографию.

«Фролушка, любить и быть любимым — это труд. Желаем тебе счастья», «Фрол, пусть в жизни у тебя все будет, как и у твоих родителей. Неземная любовь», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что у Фрола Малинина сейчас бурный роман с девятнадцатилетней выпускницей Академии балета имени Вагановой из Санкт-Петербурга Анастасией Ужанской. О девушке Фрола Малинина известно, что после окончания академии она уехала в Германию. В Баварии она танцует в одном из местных театров.

Напомним, что у Фрола Малинина есть родная сестра Устинья. Они родились с ней в один день. Александр Малинин не раз отмечал, что дети и любимая жена Эмма — самое важное, что есть в его жизни. Ради них он готов на любые подвиги и жертвы.

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