«Наши любимые внуки Платон и Арианна»: жена Малинина представила своих родственников

Как известно, у Эммы есть сын Антон от первого брака с Александром Исаевым.

Третья жена Александра Малинина Эмма в Instagram поделилась снимками со своими внуками – Платоном и Арианной. Это дети ее сына Антона от первого брака с Александром Исаевым, сыном профессора кафедры хирургии Куйбышевского медицинского института Вячеслава Исаева. Про Антона известно, что он женат и в последние годы занимается бизнесом. В свое время популярный музыкант усыновил Антона, который носит его фамилию.

«Наши любимые внуки Платон и Арианна». Эмма Малинина

«У внуков ваша генетика. Они очень красивые», «Очень симпатичные ребята, Эмма», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Платон Малинин появился на свет в 2007 году. Ему сейчас 12 лет. Сестренка на несколько лет младше своего братика.

Напомним, что у Эммы Малининой и Александра есть двое совместных детей. Двойняшки Фрол и Устинья появились на свет в ноябре 2000 года. Им в этом году исполнится уже по 20 лет.