«Глаза горят»: Виктория Боня раскрыла правду о своих отношениях с теннисистом Маратом Сафиным

Виктория Боня давно живет в Монако. Она не скрывает, что ей полюбилась эта карликовая страна. При этом девушка пока не устроила свою личную жизнь. Она поддерживает дружеские отношения с бывшим гражданским мужем Алексом Смерфитом, но заверяет, что между ними нет романтики. Недавно она поделилась кадрами с известным теннисистом Маратом Сафиным. Они вместе отдохнули в Италии, а не так давно, спортсмен приезжал к модели в Монако.

Во время приезда в Москву Боня успела дать интервью Алене Жигаловой для шоу «Алена, Блин!». Ведущая сразу спросила героиню, как она познакомилась с Сафиным, который говорит, что ему нравится быть одиночкой и он не хочет семьи.

«Я его за это ругаю. Я говорю: Сколько можно уже? Включил себе программу одиночества. Ну, как такой мужчина красивый может быть в программе одиночества, зачем? Я на него смотрю — он такой красивый. Марат, ты понимаешь, что ты звезда. Я ему говорю, что он просто еще не встретил ту единственную. Мы с ним знакомы очень давно, много лет. Просто мы так давно не виделись. Летом он написал, что приедет. У него же квартира в Монако. Я считаю, что Марат, такой красавец, но что у него за Instagram? Я сказала ему, что нужно прокачать Instagram. Сфотографировала его, показала ему», — поделилась звезда.

Боня не смогла скрыть своей симпатии к спортсмену. Жигалова спросила, есть ли у нее роман с Сафиным, так как они очень часто видятся.

«Почему я должна говорить об этом? Марат мой друг, мы дружим. Вот сейчас поедем есть хачапури. Почему люди не могут дружить. У нас с Маратом похожая история по поводу отношения мужчин и женщин», — ответила модель.

Тогда ведущая решила узнать, с кем себя видит Виктория и чего она ждет от своего будущего.

«Я бы хотела найти именно того мужчину, с которым проведу всю оставшуюся жизнь. Я бы хотела иметь очень серьезные, крепкие отношения. Я хочу семью, хочу детей», — призналась героиня.

После этого со смущением девушка рассказала, что все-же испытывает чувства, похожие на влюбленность. Она не стала говорить, кто затронул ее сердце, но ведущая догадалась, что это скорее всего Сафин.

«Есть симпатия. Глаза горят. Я в кайфе, ладошки потеют, значит что-то происходит», — разоткровенничалась звезда.

В конце передачи Виктория даже заверила, что сможет переубедить теннисиста. Она хочет съездить с ним в очередную поездку, чтобы изменить его планы и взгляды на жизнь. Модель отметила, что тогда возможно и у нее может быть шанс.

«Он скоро будет думать по-другому. Подожди! Я хочу поехать с Маратом в Африку. Я поняла, что ему надо ехать в Африку, я тоже поеду. Там на 10 дней или неделю, чтобы он почувствовал эти огненные вибрации. У африканцев мощная энергетика, она всегда сносит. Это очень мощная вибрация. Мне кажется, что проведя там такой десятидневный курс, он вернется и уже не захочет быть один», — пояснила она.

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