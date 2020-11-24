Зажгла: 51-летняя Светлана Бондарчук в майке и шортах задорно станцевала на пляже Дубая

Светлана Бондарчук в этом году вышла замуж за своего возлюбленного Сергея Харченко, доказав, что после пятидесяти жизнь только начинается. Молодожены провели медовый месяц в Турции, но с того момента уже успели соскучиться по морю и снова улетели на курорт.

На этот раз Бондарчук выбрала Дубай. Оттуда модель делится летними снимками и видео. В свежей публикации Светлана задорно танцует на пляже, откуда открывается вид на местные небоскребы.

Для прогулки по побережью Персидского залива красавица выбрала белую майку и шорты из денима. Наряд лишний раз подчеркнул идеальную фигуру 51-летней светской львицы.

Кстати, многие звезды последовали примеру Светланы Бондарчук и улетели в теплые края. Балерина Анастасия Волочкова с возлюбленным, которого тщательно скрывает от посторонних глаз, тоже наслаждается потрясающими летними закатами, но только на Мальдивах. Туда она отправилась в 17-й раз.

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