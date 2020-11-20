«Надела то, что под руку попалось»: Бондарчук в пальто-чебурашке и джинсах вышла в свет

51-летняя модель Светлана Бондарчук имеет фигуру на зависть. Светская львица может себе позволить как фото в купальнике, так и облегающие наряды. К тому же, красавица следит за трендами и идет в ногу с модой, пополняя гардероб стильными вещами.

На этот раз Бондарчук вышла в свет в актуальном пальто-чебурашке. Под него она выбрала голубые джинсы с необработанным краем и ботинки на шнурке. Мы попросили стилиста Елену Бестави оценить образ светской львицы. Но оказалось, что он далек от идеального.

«Образ мне не понятен. Мы просто видим набор трендовых вещей: это и меховое пальто, и джемпер, и джинсы, и ботинки. Джемпер заслуживает отдельного внимания. Колор-блокинг и пэтчворк в одной вещи стиля спорт-шик никак не сочетаются со всеми остальными элементами этого модного пазла. Понятно, что Светлане в этом удобно. Но получился некий рабочий вариант наподобие надела, то что под руку попалось, потому что единой концепции в образе нет», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель школы имиджа и стиля Bestavi Style. Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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