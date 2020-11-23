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«Сладкий медвежонок»: Нюша утеплила Симбу в забавную шубку с ушками

Двухлетняя малышка захотела потрогать снег.

«Сладкий медвежонок»: Нюша утеплила Симбу в забавную шубку с ушками
Нюша с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Выпавший в выходные снег порадовал многие звездные семьи. Певица Юлия Ковальчук с дочкой Амелией поспешили во двор, чтобы слепить снеговика. Порезвились на свежем воздухе Саша Савельева с сыном Леоном. Начали строить зимний городок Наталья Подольская с Артемием и близняшками-племянницами.

Вышли на прогулку и певица Нюша с мужем и двухлетней дочкой Симбой. Мама нарядила малышку в теплую шубку с капюшоном, украшенным забавными ушками.

«Ты мой сладкий медвежонок!» — ласково назвала дочку мама.

Симба попросила разрешения взять снег в ручки. Но мама поспешила предупредить кроху, что он холодный, а перчаток на ручках у девочки нет.

Напомним, что дочь Симба появилась у Нюши в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Они поженились в 2017 году. До певицы предприниматель был женат, в первом союзе у него появилось двое сыновей.

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