«Наш первый красавчик»: Ковальчук с трехлетней дочкой от Чумакова слепили снеговика

Минувшие выходные в Москве и пригороде стали по-настоящему зимними — пошел снегопад и появились целые сугробы. Для многих звезд с маленькими детками это стало поводом выйти на семейную прогулку и вспомнить снежные развлечения. Наталья Подольская, например, вместе с сыном и племянницами отправилась во двор, где они стали делать горку, зарываться в сугробы и играть снежки.

Певица Юлия Ковальчук с трехлетней дочкой Амелией, которую звезда подарила мужу Алексею Чумакову, тоже поспешили во двор. Там мама с малышкой слепили снеговичка.

«Наш первый красавчик, — засмеялась Ковальчук, показывая, что у них получилось, и поспешила признать: — Да, грустненький».

Несмотря на грустный вид, снеговик все равно порадовал и маму, и дочку. Кстати, свою первую в жизни снежную фигурку слепила и младшая дочка Эмина, годовалая Афина.

Смотрите также