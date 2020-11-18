«Похожи?»: Навка и Загитова предстали на «Ледниковом периоде» с одинаковыми прическами

Татьяна Навка поделилась кадрами со съемок очередного выпуска шоу Первого канала «Ледниковый период». Напомним, фигуристка участвует в проекте в качестве члена жюри.

Олимпийская чемпионка запечатлелась в белом джемпере крупной вязки вместе с ведущей передачи Алиной Загитовой. Девушки сделали одинаковые прически – актуальные на сегодня «розетки», а заметив это, решили опубликовать селфи в Instagram.

«Похожи?» — спросила своих фолловеров Татьяна.

Интересно, что Навка нашла определенное сходство в этот съемочный день и с другой девушкой – своим стилистом.

«Мы практически как сестрички. Я такая красивая!» — заявила блондинка.

Как рассказала в своем блоге Ольга Бузова, 10 сезонов «Ледникового периода» уже сняли, при этом на экранах россияне увидели пока 7 программ. Звезда также поделилась своим будущим образом для выхода на лед. Певица предстала перед судейской коллегией в облике Малефисенты.

Смотрите также