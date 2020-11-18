Спойлер: Бузова снялась в образе Малефисенты для нового выпуска «Ледникового периода»

Ведущая раскрыла карты у себя в блоге.

На Первом канале с начала старта нового сезона «Ледникового периода» показали семь выпусков. Съемки проводятся немного раньше показа шоу по ТВ. Как рассказала Ольга Бузова, уже сняли 10 выпусков. Кто выйдет в финал, станет известно через три недели.

В личном блоге звезда сделала небольшой спойлер, показав свой образ для одного из будущих выступлений. Ведущая предстала в образе Малефисенты, примерив изящную шапочку с рогами.

Многие фолловеры посчитали, что это добрый знак, ведь если их любимица снялась в последнем выпуске, значит она точно дошла до конца конкурса.

«Наша королева!» «Восхитительная!», «Самая красивая!», «Олечка, как же тебе подходит этот образ. Чаровница», «Оооо, какой таинственный образ», «Сказочная героиня!» — откликнулись на стайл ведущей «Дома-2» ее фолловеры.

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