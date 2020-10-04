Брутальный красавец с щетиной: Волочкова засветила лицо молодого бойфренда во время домашних посиделок

Анастасия Волочкова больше года скрывает от глаз публики своего мужчину. Балерина в какой-то момент поняла, что счастье любит тишину и стала более сдержанной в демонстрации личной жизни в Сети.

больше по теме Бузова на фоне разговоров о ссоре с Давой, поделилась трогательным видео с бойфрендом Девушка провела романтический вечер с блогером.

Своего избранника она все-таки периодически выносит на обсуждение публики, но по частям – показывая то его руку, то ногу, то спину. Но на сей раз Анастасия сделала исключение – сфотографировалась с бойфрендом, сидящим рядом в полный рост.

По обнародованному в личном блоге снимку можно не только оценить фигуру бойфренда, но и его лицо – блондинка не слишком аккуратно прикрыла его смайлом, поэтому практически все, кроме глаз, осталось вполне заметным. Ну что ж, возлюбленный и правда – хоть куда! Спортивное телосложение, белозубая улыбка и брутальная щетина – верные спутники современных мужчин, которые нравятся многим женщинам.

Напомним, ранее балерина рассказывала, что любимый моложе ее на несколько лет, он хорош собой, не богат, но и не беден. Ранее Волочкова заявляла, что планирует свадьбу с ним 20 октября 2020 года. На своей вечеринке звезда планирует примерить семь подвенечных платьев.