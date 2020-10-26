Три поколения вместе: Волочкова сделала селфи с моложавой мамой и подросшей дочкой

Анастасия Волочкова в начале года объявила о скорой свадьбе с таинственным возлюбленным. Мужчину, с которым она живет уже больше года, балерина оберегает от общественности. Ранее артистка признавалась, что даже маму с ним не знакомила. Она жаловалась, что родительница не раз рушила ее отношения с потенциальными женихами. Отдались она и от дочки Ариадны, которая даже перебралась жить к отцу Игорю Вдовину. Однако сейчас в семье царят мир и гармония.

Волочкова отдала наследнице свою квартиру в Москве, чтобы ей было удобно ездить на учебу. Сама она по-прежнему проживает в особняке на Рублевке. Недавно балерина отдохнула в Турции, а вот в конце октября вернулась на сцену. Она приняла участие в спектакле. Кадрами с премьеры артистка поделилась в Instagram. Она предстала в белом мини-платье с золотой вышивкой и босоножках на танкетке.

Звезду пришли поддержать родные. Анастасия сделала селфи с дочкой и своей мамой Тамарой Владимировной. Родительница артистки удивила моложавым видом.

«Я так волновалась перед вчерашней премьерой! Мы 7 месяцев не выходили на сцену… Совсем иные ощущения в теле.. Я работала последнюю неделю по 7 часов в день на пуантах. Ноги были стерты в кровь. А поддержать меня перед спектаклем в гримерку пришли самые мои дорогие и близкие! Мамочка и доченька Ариадна. Мама специально приехала из Питера. И такая поддержка для меня со стороны моих любимых девочек неоценима», — написала балерина.

Волочкова редко делится снимками с мамой, поэтому поклонники восхитились тем, что смогли увидеть сразу три поколения женщин из звездной семьи. Фанаты отметили, что Ариадна растет копией своей бабушки. К слову, комментарии к постам балерина давно стала отключать, поэтому поклонники вынуждены писать теплые слова ей только в фан-аккаунтах.