Ужин при свечах: Галкин и Пугачева показали атмосферу семейного праздника

71-летняя Алла Пугачева и 44-летний Максим Галкин 15 ноября отмечают особую для своей семьи дату – 19 лет отношений. Муж с женой по такому случаю устроили дома романтичный ужин при свечах. Телеведущий поделился с подписчиками в Instagram атмосферой праздника, запечатлев себя и свою половинку на видео:

«У нас уже почти Новый год!», — сообщил поклонникам Галкин. И пошутил: «Я как Бэрримор с этим канделябром».

В руках глава семьи держит подсвечник со свечами, сзади него – украшенный камин. Рядом сидит Алла Борисовна, облаченная в голубой брючный костюм. Недавно Галкин, кстати, признавался, что не может определить возраст своей жены – она каждый день разная, и возрастная дистанция в 27 лет ими не ощущается.

Напомним, что свадьба Примадонны и телеведущего состоялась 23 декабря 2011 года. А в 2013 году на свет появились их дети, близняшки Гарри и Лиза. Брат с сестрой, по наблюдениям поклонников, очень похожи на своих родителей, причем не только внешне, но и характером, артистизмом и жизнерадостностью.

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