Счастливы вместе: Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают годовщину отношений

Союзу Примадонны и шоумена исполнилось девятнадцать лет.

Одна из самых знаменитых и крепких пар страны Алла Пугачева и Максим Галкин 15 ноября отмечают красивую дату – девятнадцать лет своих отношений. О том, что этот день для них с супругой особенный, на своей страничке в Instagram сообщил шоумен.

«19 лет вместе», — написал Максим Галкин под совместным фото с Аллой Пугачевой.

Поклонники пары тут же принялись поздравлять своих кумиров с прекрасной датой. Многие благодарят Максима Галкина за то, что тот делает Примадонну по-настоящему счастливой женщиной.

«Какая прелесть, поздравляю! Живите дружно», «Вау! Вот это срок! Поздравляю вас», «Спасибо за счастье, которое вы дарите Алле каждый день», «Самые искренние поздравления», — пишут фанаты звездной семьи.

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Напомним, первая встреча Аллы Пугачевой и Максима Галкина состоялась в 2001 году на фестивале «Славянский базар». Представил их друг другу Филипп Киркоров, который на тот момент был официальным мужем Примадонны.Через десять лет после знакомства Алла Пугачева и Максим Галкин поженились, а в сентябре 2013 года на свет появились их дети – близнецы Гарри и Лиза.

Малыши присутствовали на венчании родителей. Алла Пугачева и Максим Галкин принесли клятву верности перед богом в ноябре 2017 года.

Семья живет счастливо в роскошном замке в деревне Грязь, который для своей знаментой супруги построил Максим Галкин.

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