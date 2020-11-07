«Я живу со многими женщинами»: Галкин раскрыл подробности личной жизни с Пугачевой

Шоумен и Примадонна в браке почти 9 лет.

В эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале ведущий Максим Галкин затронул тему неравных браков. Гостями программы стали звезды, имеющие молодых жен Владимир Стеклов, Дмитрий Дибров, Борис Грачевский, Константин Ивлев и другие.

Сам Галкин заметил, что в студии он находится не только в качестве ведущего, но и эксперта по заявленной теме – у него с женой Аллой Пугачевой разница в возрасте составляет 27 лет. И муж Примадонны рассказал, ощущается ли эта дистанция.

«Я определить возраст своей жены не могу. Алла сегодня может быть пенсионеркой, завтра она 18-летняя девочка. Я живу со многими женщинами, и все это Пугачева», — признался артист. И добавил: «По поводу пойти налево или еще чего-то – мне не до этого, там у меня такая панорама. Женившись на Алле, я пресек свои поиски».

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева стали жить вместе в 2005 году, их свадьба состоялась в 2011-м. А в 2013 году на свет от суррогатной матери появились близнецы Лиза и Гарри. Дети в этом году стали первоклассниками.