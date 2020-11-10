«Дико тусим»: Лиза Галкина в перламутровых сапогах и джемпере с кружевом спела с братом

Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин появились на публике. Они побывали на закрытой церемонии прощания с Михаилом Жванецким. Певица предстала в черном наряде и удобных ботинках без каблуков. Поклонники заметили, что артистка стала еще стройнее. А дома родителей ждали двойняшки Лиза и Гарри. Семилетние малыши не дают родителям грустить и всегда находят, чем развлечься в замке.

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К слову, дочка Примадонны давно проявляет интерес к моде, а также к музыке. С недавних пор Алла Борисовна учит ее играть на пианино. Девочка порой даже копирует образы своей знаменитой мамы. Похоже, что она готова в будущем и запеть. 10 ноября Николай Басков поделился видео, которое для него записали двойняшки. Они перепели его новый хит с Даней Милохиным «Дико тусим». Лиза облачилась в серые брюки скинни и джемпер в тон с кружевным воротником. Перламутровые ботинки дополнили ее монохромный лук.

Гарри, в свою очередь, предстал в черных джинсах и принтованной футболке. Они танцевали и пели трек Баскова в холле замка.

«Моя аудитория с каждым днем становиться все моложе! Вот и Гарри с Лизой Галкины подхватили наш взорвавший хит», — отметил радостный Николай, добавив хэштег с названием песни.

Поклонники поразились тому, какие вокальные данные у детей Пугачевой. Многие вновь отметили обаяние и артистизм Лизы, которая до последнего старалась взять все ноты. «Какие замечательные дети. У них хороший музыкальный вкус», «Крутые ребята», «Удачный дуэт получился, мегаудачный!», «Обожаю ваших деток, как своих родных», «Лиза такая модная», «Какие талантливые», «Стиляги», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что вечер на этом не закончился. Потом дочка Примадонны устроила для нее выступление на домашней сцене. Девочка исполнила восточный танец, восхитив свою родительницу, а фанаты были сражены ее пластичностью и слухом.