«Надеюсь, одежда согреет»: 71-летняя Пугачева поделилась своим редким домашним селфи

Алла Пугачева в честь юбилея дала несколько концертов. Это стало большим подарком для поклонников. А вот в этом году артистка почти не покидает свой замок в деревне Грязь. Певица проводит время с мужем Максим Галкиным и детьми. Лиза и Гарри в новом учебном году пошли в школу, поэтому родителям приходится вставать раньше обычного.

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4 ноября в День народного единства Алла Борисовна опубликовала свое новое селфи. Певица запечатлела себя с объемной прической и макияжем. Она накрасила губы и подвела глаза. При этом артистка показала безупречную кожу без единой морщинки. Она была облачена в черный халат.

«Приходит время теплой одежды. Надеюсь, одежда согреет надежду, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: «Господи! Поскорее», — написала звезда.

Поклонники были рады видеть своего кумира. «Божественная!» — заявила Екатерина Скулкина.

«Какая вы красивая, молодая, потрясающая женщина! Шикарно выглядите», «Алла Борисовна, мы очень по вам соскучились!! Вы прекрасно выглядите!», «Какая же вы обаятельная, красивая, мудрая женщина!!» — прокомментировали пост подписчики.

Возможно, что Примадонна готовится отпраздновать День народного единства, так как нарядилась и ее дочка. Лиза стала придумывать для себя стильный образ.