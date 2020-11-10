Дарья Мороз в пудровом платье в пол из шелка предстала на премии «Золотая маска»

10 ноября в онлайн-формате состоялась премия «Золотая маска». Свои награды получили актеры, режиссеры, а также другие театральные деятели.

Конкурсная программа XXVI фестиваля «Золотая маска» в этом году стартовала весной, но была прервана из-за пандемии коронавируса. Показы спектаклей возобновили этой осенью, когда открылись театральные площадки в Москве.

А 10 ноября состоялась одноименная премия, которая впервые прошла в формате онлайн-трансляции. Награды получили выдающиеся актеры, режиссеры, хореографы, постановщики и другие люди, причастные к театру.

Ведущей мероприятия стала Дарья Мороз. Актриса появилась на сцене театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в роскошном вечернем платье в пол. Наряд из шелка нежного пудрового оттенка с перламутровым отливом подчеркнул фигуру девушки. 37-летняя артистка и звезда картины «Содержанки» дополнила образ колье с бриллиантами от спонсора показа Mercury.

Напарником Дарьи стал актер и вокалист Сергей Епишев. Он предпочел классический черный костюм и белую рубашку. В тандеме они объявляли победителей в разных номинациях и выходили на связь с лауреатами премии.

Во время эфира Мороз много смеялась и шутила со своим напарником. Она даже получила комплименты от режиссеров, которые выходили на связь со студией. Зрители успели оценить образ актрисы. Многие отметили, что за минувший год она похорошела. Изысканный и сдержанный образ вызвал у многих восторг. К слову, церемония награждения продлилась больше двух часов. Свои награды получили лучшие в своем деле.