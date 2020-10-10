На стиле: Дарья Мороз выгуляла двухцветный комбинированный тренч

Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз недавно удивила поклонников своим бьюти-преображением. Актриса предстала перед пользователями в Сети с черными длинными волосами и челкой. Многие посчитали, что девушка сменила имидж, и мнения разделились: одни признались, что не представляют Мороз ни в каком ином цвете, кроме блонда, а другим эксперимент понравился.

Еще вчера актриса выходила на московскую сцену, а сегодня она уже в Петербурге – таков плотный график звезды. Редкое солнце вдохновило Мороз на фотосессию, и актриса запечатлелась в поле в стильном комбинированном тренче, состоящем из кожаного верха и плащевого низа.

«Красавица», «Стильная», «Плащ огонь», «Плащ огонь!!! Я стесняюсь спросить, не у пожарных одолжили? Шутка! вы прекрасны», «Каждый лук как произведение искусства. Любоваться не налюбуюсь», «Не перестаю восхищаться, как со вкусом вы подбираете одежду. Так знать себя и подбирать комплекты- это редко!», «Вот это стиль) вот это красиво!», — пишут фолловеры.