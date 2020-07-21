Театральный фестиваль «Золотая маска» возобновил свою работу

Российский театральный фестиваль «Золотая маска» вернулся к работе после карантина. Проходящее в 26-й раз мероприятие было приостановлено в середине марта из-за эпидемии нового коронавируса. Но с 20-х чисел июля дирекция фестиваля принялась заново выстраивать конкурсную афишу. Ее цель — сделать так, чтоб и зрители, и жюри смогли увидеть все спектакли, номинированные на национальную театральную премию.

Как сообщается в соцсетях проекта, первые показы состоятся уже в конце июля и в августе. А в сентябре-октябре в Москве пройдет уже основная масса постановок. Если какой-либо из спектаклей невозможно привезти в столицу, жюри поедет оценивать его в родной город. Предполагается, что афиша фестиваля и билеты появятся через две недели.

Церемония награждения победителей премии предварительно запланирована на 30 октября в концертном зале «Зарядье». А пока эксперты «Золотой маски» ждут открытия театров и планируют командировки по городам.