Мамина модница: Асмус нарядила дочку от Харламова в платье из денима

32-летняя Кристина Асмус воспитывает дочку от 39-летнего Гарика Харламова. Насте уже семь лет и в новом учебном году она пошла в первый класс. Несмотря на то, что родители девочки недавно развелись, она об этом еще не знает – отец с матерью стараются оберегать единственную наследницу от стресса и негатива.

Тем не менее, и мама, и папа регулярно проводят время с дочерью. В своем аккаунте в Instagram Кристина Асмус поделилась фотографией подросшей наследницы, на которой девочка предстала настоящей модницей. Она нарядилась в платье из денима черного цвета и сапоги-казаки с белой вышивкой.

Кстати, многие дети звезд с самого детства уже имеют свой взгляд на моду и стиль. Например, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза не только любит наряжаться, но и регулярно устраивает дома показы своих модных аутфитов. А наследница Кети Топурии, 5-летняя Оливия недавно и вовсе стала обладательницей самых модных кроссовок сезона, о чем ее звездная мама поспешила сообщить поклонникам.