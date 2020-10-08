Вся в отца: шестилетняя дочка Харламова и Асмус оригинально пошутила над папой

Бывшие супруги комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус этой весной объявили о разводе. Пара была вместе восемь лет, у них появилась дочь Анастасия, которая в этом году пошла в школу, но решение разойтись оказалось тверже их чувств.

Несмотря на то, что маленькая Настя после развода осталась жить с мамой, отец очень часто проводит с ней время. И в новой публикации в Instagram резидент Comedy Club поделился видеороликом, в котором его наследница демонстрирует свое чувство юмора.

Артист спросил, знает ли дочка, что такое пословицы. А сам привел пример про то, что нужно сначала сделать дела, а потом гулять. На что девочка пошутила:

«Сколько папу не корми, он все равно на кухню смотрит», — выдала дочка.

Харламов поразился сообразительности наследницы. «Начинается!» — посмеялся артист. И подписал видео: «Ну вот и креативное мышление подошло».