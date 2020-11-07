«Ой, ну модница»: беременная Топурия нарядила дочку в платье и трендовые кроссовки

Именно такую модель обуви историк моды Александр Васильев назвал маст-хэвом года.

34-летняя певица Кети Топурия воспитывает дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. Девочке уже 5 лет, и она растет настоящей модницей и красавицей. Мама помогает девочке следить за последними трендами и наряжает в красивые платья.

На этот раз Топурия приобрела для Оливии модные кроссовки. Огромная разноцветная модель с разными вставками, по замечанию историка моды Александра Васильева, является необходимой обувью этого года и маст-хэвом сезона.

«Ой, ну модница, не могу», — засмеялась Топурия, показывая аутфит дочки полностью.

Девочка с удовольствием покрасовалась перед мамой, демонстрируя свою обновку.

Кстати, Кети Топурия ждет второго ребенка. Беременность звезда перестала скрывать буквально на днях, когда выпустила клип «Се ля ви», в котором рассекретила свое «интересное положение».