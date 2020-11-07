Карьера была на взлете: ведущий программы «Звезды сошлись» разбился в Люберцах

Ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий программы Леры Кудрявцевой «Звезды Сошлись» Александр Котловой погиб при крушении самолета в Люберцах. 41-летний журналист всерьез увлекался пилотированием. Трагедия произошла в подмосковных Люберцах: самолет потерпел крушение.

Ведущий направлялся со своей женой Рыбинск на на самолете «Сессна». Незадолго до крушения Котловой сообщил по радиосвязи о неполадках двигателя. Александр пытался совершить аварийную посадку на пустыре в 25 километрах от МКАДа.

Очевидцы запечатлели последние секунды перед крушением самолета.