Всегда в моде: Кудрявцева для съемок выбрала классический алый жакет и черные брюки

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева накануне появилась в студии программы «Звезды сошлись» в алом приталенном жакете и черных брюках. Под жакет модница надела белый топ. Классическое сочетание всегда в моде и смотрится беспроигрышно на стройных девушках, которой и является знаменитая блондинка.

С Кудрявцевой на память запечатлелась актриса Ирина Безрукова. Она-то и поделилась совместным снимком с поклонниками, на котором можно разглядеть аутфиты звезд. Сама она облачилась в черную юбку миди на запах и изумрудный мохнатый свитер.

Кстати, Кудрявцева часто появляется на съемках в классических костюмах. Недавно звезда экрана отметилась в красном однотонном брючном костюме, который, к слову, Эвелина Хромченко считает беспроигрышным приобретением в гардеробе.