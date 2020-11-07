«Забили» на диеты: Шмыкова, Лолита и другие звезды-бодипозитивщики
Видео
«Жизнь других» в Египте: тюрьма за измену и отсутствие кладбищ
Жанна Бадоева
Звездный гость

Всегда в моде: Кудрявцева для съемок выбрала классический алый жакет и черные брюки

Телеведущая знает, как подчеркнуть достоинства своей фигуры.

Всегда в моде: Кудрявцева для съемок выбрала классический алый жакет и черные брюки
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева накануне появилась в студии программы «Звезды сошлись» в алом приталенном жакете и черных брюках. Под жакет модница надела белый топ. Классическое сочетание всегда в моде и смотрится беспроигрышно на стройных девушках, которой и является знаменитая блондинка.

Лера Кудрявцева, Ирина Безрукова, Александр Колтовой
Лера Кудрявцева, Ирина Безрукова, Александр Колтовой. Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official/

С Кудрявцевой на память запечатлелась актриса Ирина Безрукова. Она-то и поделилась совместным снимком с поклонниками, на котором можно разглядеть аутфиты звезд. Сама она облачилась в черную юбку миди на запах и изумрудный мохнатый свитер.

Кстати, Кудрявцева часто появляется на съемках в классических костюмах. Недавно звезда экрана отметилась в красном однотонном брючном костюме, который, к слову, Эвелина Хромченко считает беспроигрышным приобретением в гардеробе.

Тэги

Звездный стильКудрявцеваКудрявцева новостиЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева последние новостимода и стильмодный lookмодный гардероб