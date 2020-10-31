С комфортом: Кудрявцева появилась в студии программы в клетчатом жакете и домашних тапочках

Лера Кудрявцева уже много лет является телеведущей нескольких программ на НТВ. Звезда экрана берет интервью у отечественных селебрити, ей доверяют самые сокровенные тайны или впервые в чем-то признаются многие знаменитости. И блондинка очень чутко реагирует на такую искренность – часто плачет вместе с героями своих программ.

Напряжение на съемках Кудрявцева снимает при помощи комфортной обуви. На новом снимке, которым звезда поделилась в микроблоге, Лера готовится к эфиру. На ней стильный белый жакет в красную клетку, белоснежные брюки и домашние тапочки с милыми розовыми бантиками. Рядом стоят алые лодочки, от которых отдыхает Кудрявцева.

«Лера, вы такая классная! Настоящая! У вас красивая душа!», «Лера, вы такая классная!!!!», «Красавица», «Вы прекрасна! Человек с душой», «Потрясающая», — пишут фолловеры.

Кстати, тапочки являются любимой обувью Кудрявцевой — она выгуливала их в Ялте, за кулисами шоу «Детская Новая волна», где была ведущей.