«На пике популярности»: Дарья Мороз показала самый модный кардиган сезона

Звезда сериала «Содержанки» 37-летняя Дарья Мороз недавно удивила кардинальным бьюти-преображением. Она предстала перед поклонниками с темным цветом волос. Мнения фанатов разделились: кто-то посчитал, что актрисе очень идет новый оттенок, но большинство все-таки настаивали на блонде. Позже актриса сняла парик, и фолловеры выдохнули.

Дарья любит следить за модными трендами. Недавно она выгуливала двухцветный комбинированный тренч. А на этот раз предстала в стильном кардигане, который, как отметила имиджмейкер Лариса Тимиряева, в нынешнем сезоне просто на пике популярности.

«Уютный и одновременно модный образ. Кардиганы — это уже классика холодных осенне-зимних сезонов, но в этом году они просто на пике популярности, особенно длинные, которые можно носить вместо облегченного пальто ранней осенью. В моде также фактура и объем. В данном случае не вязанный, а фактурный трикотажный кардиган, фактуру которого создают буфы — такая техника шитья, при которой плоский кусок ткани приобретает объем. Объемный линейный рисунок кардигана гармонирует с линиями в растительном принте комбинезона и напоминает кору дерева, что поддерживает природную тему образа. Кстати, оттенок бежевого имеет оттенок коры дуба — образ целостный и гармоничный, к тому же модный», — прокомментировала модный выбор актрисы стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.